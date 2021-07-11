- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم السياحة تكثف حملاتها الرقابية وتغرم مخالفين بأكثر من 600 ألف ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
السياحة تكثف حملاتها الرقابية وتغرم مخالفين بأكثر من 600 ألف ريال
استهدفت منشآت الحجر الصحي المؤسسي
متابعات الخليج 365 - الرياض
كثفت وزارة السياحة حملاتها الرقابية على منشآت الحجر الصحي المؤسسي، كما أصدرت عقوبات على المخالفين بغرامات تجاوزت 600 ألف ريال.
يذكر أن منظمة السياحة العالمية اختارت الرياض لافتتاح أول مكتب إقليمي لها على الإطلاق خارج مدريد، مخصص للشرق الأوسط.
قطاع السياحة:
كما أكد وزير السياحة، أحمد الخطيب، في وقت سابق أن هناك ضرورة لتغيير العديد من العوامل في قطاع السياحة العالمي، وزيادة مرونة القطاع وصلابته أكثر في مواجهة أزمات قد تحدث لاحقًا مشابهة للأزمة الحالية التي خلفها تفشي فيروس كورونا.
وقال خلال جلسة عقدت على هامش قمة تعافي القطاع السياحي العالمي التي انطلقت في الرياض قبل أيام: “تعلمنا أن الصناعة ليست مرنة بشكل كافٍ.. لقد خسرنا منذ 14 شهرًا العديد من الوظائف في القطاع، وخرجت العديد من الشركات من منظومة العمل، ونحن نعلم أن الأعمال كلها يقودها القطاع الخاص، لذا علينا إعادة بناء صناعة سياحية أكثر مرونة لمواجهة مثل هذه الأزمات”.
شارك الخبر
المزيد من الأخبار