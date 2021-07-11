اخبار السعوديه

جسر الملك فهد يحدث اشتراطات دخول السعودية

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم جسر الملك فهد يحدث اشتراطات دخول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-11

جسر الملك فهد يحدث اشتراطات دخول السعودية

منها فحص pcr خلال 72 ساعة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد صدور تحديثات من الجهات الصحية لدخول السعودية عبر جسر الملك فهد بالسماح لمن أكمل تلقي جرعتين من لقاحات (ساينوفارم، ساينوفاك) باشتراط تلقيه جرعة تنشيطية من أحد اللقاحات المعتمدة في السعودية والموضحة سابقًا إضافة إلى فحص pcr خلال 72 ساعة.

شروط: 

وأفادت مؤسسة جسر الملك فهد عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الأحد، بأنه يشترط لاعتماد شهادات التحصين الصادرة من خارج المملكة أن تتحقق فيها المعايير التالية أن تتضمن إكمال تلقي جرعات لقاح ، وألا تقل المدة بين الحصول على الجرعة الأخيرة والقدوم إلى المملكة عن 14 يومًا، وأن تكون صادرة أو مصدقة من الجهة الصحية الرسمية في بلد القدوم.

اللقاحات المعتمدة: 

وجددت التذكير بأن اللقاحات المعتمدة في السعودية هي لقاح فايزر- بايونتك ولقاح أوكسفورد- أسترازينيكا ولقاح موديرنا ولقاح جانسين (جونسون آند جونسون).
شارك الخبر

المزيد من الأخبار


مقالات ذات صلة




الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا