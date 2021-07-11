جسر الملك فهد يحدث اشتراطات دخول السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد صدور تحديثات من الجهات الصحية لدخول السعودية عبر جسر الملك فهد بالسماح لمن أكمل تلقي جرعتين من لقاحات (ساينوفارم، ساينوفاك) باشتراط تلقيه جرعة تنشيطية من أحد اللقاحات المعتمدة في السعودية والموضحة سابقًا إضافة إلى فحص pcr خلال 72 ساعة.

شروط:

وأفادت مؤسسة جسر الملك فهد عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الأحد، بأنه يشترط لاعتماد شهادات التحصين الصادرة من خارج المملكة أن تتحقق فيها المعايير التالية أن تتضمن إكمال تلقي جرعات لقاح كورونا، وألا تقل المدة بين الحصول على الجرعة الأخيرة والقدوم إلى المملكة عن 14 يومًا، وأن تكون صادرة أو مصدقة من الجهة الصحية الرسمية في بلد القدوم.

اللقاحات المعتمدة:

وجددت التذكير بأن اللقاحات المعتمدة في السعودية هي لقاح فايزر- بايونتك ولقاح أوكسفورد- أسترازينيكا ولقاح موديرنا ولقاح جانسين (جونسون آند جونسون).

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