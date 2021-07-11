طريقة وآلية وخطوات تسجيل حساب عبر منصة مدرستي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت منصة مدرستي التعليمية طريقة وآلية وخطوات تسجيل حساب الطلاب والطالبات بها.

ولفتت مدرستي، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن تسجيل الدخول على المنصة؛ يكون بالدخول باسم المستخدم وكلمة المرور التابع لنظام نور عبر هذا الرابط (من هنا).

مصادقة الحساب مع مايكروسوفت أوفيس:

وأوضحت منصة مدرستي طريقة تسجيل الطالب لحساب عبر موقع توكلنا وطريقة مصادقة الحساب مع برنامج مايكروسوفت أوفيس، وذلك باتباع الخطوات التالية:

– سجل دخول عبر موقع توكلنا (من هنا)

– أدخل رقم الهوية والرقم السري ثم التالي.

– قم بإدخال الكود السري.

– أدخل رمز التحقق (وصول رسالة نصية) على رقم الجوال.

– الضغط على تبويب حسابي.

– الذهاب إلى مربع بيانات مدرستي التعليمية.

– انسخ اسم المستخدم.

– اضغط على إرسال كلمة المرور وانتظر وصولها على رقم الجوال.

– بالتزامن مع وصول كلمة المرور سيتم تفعيل الحساب على برنامج تيمز.

– الذهاب إلى منصة مدرستي عبر الرابط (من هنا)

– اضغط على تسجيل دخول حساب Microsoft Office.

– انسخ اسم المستخدم الموجود في بيانات منصة مدرستي على موقع توكلنا.

– إضافة كلمة المرور التي ستصل فورًا على رسائل الجوال.

– تحديث كلمة المرور الجديدة.

– قم بمصادقة الحساب بإحدى طريقتين؛ إما إدخال رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني.

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