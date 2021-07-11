شكرا لقرائتكم خبر نيوم تتوشح أعلام المملكة وعمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توشحت ميادين وطرق نيوم أعلام المملكة وعمان بمناسبة زيارة سلطان عمان هيثم بن طارق للمملكة تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وتأتي زيارة السلطان هيثم بن طارق للمملكة في أول محطة خارجية له منذ توليه مقاليد الحكم في يناير 2020، تأكيدا لمكانة الشقيقة الكبرى وقيادتها على المستويين السياسي والشعبي في عمان، وبما تشكله من عمق استراتيجي، ورقم مؤثر في الساحة الإقليمية والدولية، يقابلها تقدير واحترام من قيادة وشعب المملكة رسخته مبادئ وحدة الأخوة والدين وحسن الجوار.

ويعكس لقاء القيادتين السعودية والعمانية - في هذا التوقيت للتشاور والتنسيق في مختلف الشؤون التي تخدم مصلحة البلدين والمنطقة واستقراراها - ما يتمتعان به من حكمة وبعد نظر في التعامل مع مستجدات الأحداث وتطوراتها إقليميا ودوليا.