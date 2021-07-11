نيوم تتوشح أعلام المملكة وعمان

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وتأتي زيارة السلطان هيثم بن طارق للمملكة في أول محطة خارجية له منذ توليه مقاليد الحكم في يناير 2020، تأكيدا لمكانة الشقيقة الكبرى وقيادتها على المستويين السياسي والشعبي في عمان، وبما تشكله من عمق استراتيجي، ورقم مؤثر في الساحة الإقليمية والدولية، يقابلها تقدير واحترام من قيادة وشعب المملكة رسخته مبادئ وحدة الأخوة والدين وحسن الجوار.
ويعكس لقاء القيادتين السعودية والعمانية - في هذا التوقيت للتشاور والتنسيق في مختلف الشؤون التي تخدم مصلحة البلدين والمنطقة واستقراراها - ما يتمتعان به من حكمة وبعد نظر في التعامل مع مستجدات الأحداث وتطوراتها إقليميا ودوليا.
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