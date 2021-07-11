شكرا لقرائتكم خبر الحجرف: زيارة سلطان عمان ترسخ مبادئ التشاور الأخوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال «إن وصول السلطان هيثم بن طارق إلى المملكة، في أول زيارة له خارج السلطنة منذ توليه مقاليد الحكم في يناير 2020م ضيفا عزيزا على أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تعكس العلاقات الاستثنائية بين الأشقاء، كما ترسخ مبادئ التشاور الأخوي وتلاقي الرؤى والأخوة المشتركة، والتفاهم الكامل، والحرص على ترسيخ التعاون الوثيق في النظرة المستقبلية الداعمة لما فيه خير وأمن البلدين والشعبين الشقيقين.
وأكد أهمية هذه الزيارة، كونها شاهدا على متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتأتي لترسيخ عمق العلاقات الوطيدة والمتجذرة بين البلدين، متمنيا أن تكلل جهود قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لكل ما فيه خير وأمن ورخاء دول المجلس ومواطنيه.
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