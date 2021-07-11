وزير الخارجية ينوه بعمق العلاقات التاريخية بين المملكة وعمان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نوه وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بعمق العلاقات التاريخية بين المملكة وسلطنة عمان، وما وصلت إليه من مستويات متقدمة من التنسيق الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، انطلاقا من الحرص على تطويرها والسير بها إلى آفاق أرحب، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وقال بمناسبة زيارة سلطان عمان «يحل السلطان هيثم بن طارق ضيفا عزيزا على المملكة استجابة لدعوة كريمة من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في زيارة تعكس عمق الأواصر والوشائج الأخوية بين قيادتي البلدين وما يجمع بينهما من إرادة سياسية ورؤية مشتركة تجاه أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة بما يخدم الأهداف التنموية لدولها وشعوبها».

وأكد أن زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى المملكة تكتسب أهمية كبيرة كونها أول زيارة رسمية له، إضافة إلى ما تحمله من دلالات تعكس عمق تقديره للمملكة وقيادتها وشعبها.

وأوضح وزير الخارجية أن العلاقات التاريخية بين البلدين كانت وما زالت تقوم على الاحترام المتبادل وخدمة المصالح المشتركة والتعاون البناء في معالجة القضايا العربية والإسلامية، والتعامل مع القضايا الإقليمية والدولية بما يحقق الأمن والسلم الدوليين.

وتطرق لمستوى التقدم والنمو في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مبينا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 10.6 مليارات ريال خلال عام 2019م مقابل 9.37 مليارات ريال عام 2018م، وبلغت حجم صادرات المملكة إلى سلطنة عمان نحو 3.62 مليارات ريال عام 2019م مقابل 3.81 مليارات ريال في الفترة نفسها في عام 2018م، بينما بلغ حجم الواردات إلى المملكة من السلطنة نحو 6.95 مليارات ريال عام 2019م مقابل 5.55 مليارات ريال في ذات المدة من عام 2018م، مؤكدا رغبة الجانبين السعودي والعماني في تعزيز التعاون الاقتصادي وتأطيره ووضع الآليات المنفذة له.

وأعرب عن ثقته بأن زيارة سلطان عمان إلى المملكة ولقاءه قيادتها، ستحمل العديد من النتائج الإيجابية على صعيد العلاقات الثنائية وأهم الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.