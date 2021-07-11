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الجبير: الزيارة تعكس عمق العلاقات الدبلوماسية والأخوية

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- بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير أن زيارة سلطان عمان هيثم بن طارق إلى المملكة تعكس عمق العلاقات الدبلوماسية والأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين، والتطلع إلى رفع مستوى التنسيق والشراكة في مختلف المجالات.

وأوضح أن الزيارات المتبادلة بين البلدين أسهمت في رفع مستوى التنسيق بينهما وتوسيع آفاق التعاون الثنائي والعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك.

وحول مبادرة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير ، «الشرق الأوسط الأخضر» قال «أبدى السلطان هيثم بن طارق، مساندة سلطنة عمان الشقيقة لجميع الجهود التي تبذلها المملكة في هذا الشأن، وأتى ذلك خلال تباحثه مع ولي العهد عن التحديات البيئة التي تواجهها المنطقة وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والصحية وما تضمنه إعلان مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر» من مبادرات نوعية تعالج هذه التحديات.

وأشار الجبير إلى أن المملكة وعمان عملا بنجاح للتصدي لجائحة فيروس من خلال العمل والتعاون والتنسيق المشترك عبر مجلس الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهذا كان له بالغ الأثر في السيطرة على انتشار الفيروس والحد من تبعاته.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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