وسام عماني للملك سلمان.. وقلادة الملك عبدالعزيز لهيثم بن طارق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قلادة الملك عبدالعزيز تقديرا لسلطان عمان السلطان هيثم بن طارق، كما قدم سلطان عمان لخادم الحرمين الشريفين، وسام آل سعيد الذي يعد أرفع الأوسمة العمانية تقديرا له. وشهد خادم الحرمين الشريفين وجلالة سلطان عمان، بحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، توقيع مذكرة تفاهم بشأن تأسيس مجلس التنسيق السعودي العماني. وقعها وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الخارجية بسلطنة عمان بدر البوسعيدي. حضر توقيع مذكرة التفاهم، وزير الداخلية (الوزير المرافق) الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، ووزير التجارة الدكتور ماجد القصبي. كما حضرها من الجانب العماني، نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع شهاب بن طارق آل سعيد، ووزير ديوان البلاط السلطاني خالد بن هلال البوسعيدي، ووزير المكتب السلطاني الفريق أول سلطان النعماني، ووزير الداخلية حمود البوسعيدي.

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