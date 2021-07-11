شكرا لقرائتكم خبر احتفاء وترحيبا بضيف سلمان طائرات الصقور السعودية تستعرض بألوان العلم العماني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدمت طائرات الصقور السعودية استعراضا جويا رسمت فيه ألوان العلم العماني وأطلقت المدفعية السعودية إحدى وعشرين طلقة احتفاء وترحيبا بضيف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق الذي وصل إلى نيوم أمس في زيارة للمملكة، حيث كان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار خليج نيوم.

كما أجريت لسلطان عمان هيثم بن طارق مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين، ثم استعرض حرس الشرف. بعد ذلك تبادل التحية مع مستقبليه، وهما وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، (الوزير المرافق)، وسفير سلطنة عمان لدى المملكة فيصل بن تركي آل سعيد.

وفي صالة التشريفات بالمطار، رحب ولي العهد بالوفد المرافق لسلطان عمان وهم: نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع شهاب بن طارق آل سعيد، ووزير ديوان البلاط السلطاني خالد بن هلال البوسعيدي، ووزير المكتب السلطاني الفريق أول سلطان النعماني، ووزير الداخلية حمود البوسعيدي، ووزير الخارجية بدر البوسعيدي، ورئيس جهاز الاستثمار العماني عبدالسلام المرشدي، ووزير النقـل والاتصالات وتقنية المعلومات المهندس سعيد المعولي، ووزير التجـارة والصناعـة وترويج الاستثمار قيس اليوسف، وسفير السلطنة المعتمد لدى المملكة فيصل آل سعيد.

وبعد استراحة قصيرة في صالة التشريفات بالمطار توجه ولي العهد وسلطان عمان في موكب رسمي إلى قصر نيوم.