احتفاء وترحيبا بضيف سلمان طائرات الصقور السعودية تستعرض بألوان العلم العماني

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كما أجريت لسلطان عمان هيثم بن طارق مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين، ثم استعرض حرس الشرف. بعد ذلك تبادل التحية مع مستقبليه، وهما وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، (الوزير المرافق)، وسفير سلطنة عمان لدى المملكة فيصل بن تركي آل سعيد.
وفي صالة التشريفات بالمطار، رحب ولي العهد بالوفد المرافق لسلطان عمان وهم: نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع شهاب بن طارق آل سعيد، ووزير ديوان البلاط السلطاني خالد بن هلال البوسعيدي، ووزير المكتب السلطاني الفريق أول سلطان النعماني، ووزير الداخلية حمود البوسعيدي، ووزير الخارجية بدر البوسعيدي، ورئيس جهاز الاستثمار العماني عبدالسلام المرشدي، ووزير النقـل والاتصالات وتقنية المعلومات المهندس سعيد المعولي، ووزير التجـارة والصناعـة وترويج الاستثمار قيس اليوسف، وسفير السلطنة المعتمد لدى المملكة فيصل آل سعيد.
وبعد استراحة قصيرة في صالة التشريفات بالمطار توجه ولي العهد وسلطان عمان في موكب رسمي إلى قصر نيوم.
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