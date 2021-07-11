خادم الحرمين وسلطان عمان يبحثان تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر نيوم أمس، سلطان عمان هيثم بن طارق.

ورحب خادم الحرمين الشريفين به والوفد المرافق له، فيما أبدى سلطان عمان سعادته بزيارة المملكة ولقائه خادم الحرمين الشريفين.

عقب ذلك، عقد خادم الحرمين الشريفين وسلطان عمان، بحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها استعراض العلاقات الأخوية التاريخية والراسخة بين قيادتي البلدين الشقيقين، وبحث آفاق التعاون المشترك، وسبل تعزيزه وتطويره في شتى المجالات.

ويأتي استقبال خادم الحرمين الشريفين لأخيه السلطان هيثم بن طارق كأول استقبال رسمي لشخصية سياسية منذ بداية جائحة كورونا، إذ يعد كسر البروتوكول الصحي خلال الاستقبال استثناء، وتعبيرا كبيرا عن مدى الحفاوة الشديدة والمحبة العميقة.

وأقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريما لسلطان عمان، والوفد المرافق له.

حضر المباحثات، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود - الوزير المرافق - ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، ووزير التجارة الدكتور ماجد القصبي.

كما حضرها من الجانب العماني، نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع شهاب آل سعيد، ووزير ديوان البلاط السلطاني خالد البوسعيدي، ووزيـر المكتب السلطاني الفريق أول سلطان النعماني، ووزير الداخلية حمود البوسعيدي، ووزير الخارجية بدر البوسعيدي.