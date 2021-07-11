محمد بن مسعود - الدمام - أعلن منتخب إنجلترا ونظيره إيطاليا عن تشكيلة المنتخبين قبل انطلاق نهائي يورو2020 قبل قليل، والتي يحتضنها ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن مساء اليوم الأحد. تشكيلة إنجلترا جوردان بيكفورد – لوك شو – كايل ووكر – جون ستونز – هاري ماغواير – كيران تريبيير – ديكلان رايس – كالفن فيليبس – ميسون ماونت – هاري كين – رحيم سترلينغ.

تشكيلة إيطاليا

جيانلويجي دوناروما – جيوفاني دي لورينزو – ليوناردو بونوتشي – جيورجيو كيليني – إيمرسون بالميري – نيكولو باريلا – جورجينيو – ماركو فيراتي – فيدريكو كييزا – تشيرو إيموبيلي – لورينزو إنسيني. 11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442 09:29 PM تعرف على تشكيلة إنجلترا وإيطاليا .. في نهائي يورو 2020 تعرف على تشكيلة إنجلترا وإيطاليا .. في نهائي يورو 2020 أعلن منتخب إنجلترا ونظيره إيطاليا عن تشكيلة المنتخبين قبل انطلاق نهائي يورو2020 قبل قليل، والتي يحتضنها ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن مساء اليوم الأحد. تشكيلة إنجلترا جوردان بيكفورد – لوك شو – كايل ووكر – جون ستونز – هاري ماغواير – كيران تريبيير – ديكلان رايس – كالفن فيليبس – ميسون ماونت – هاري كين – رحيم سترلينغ.

تشكيلة إيطاليا

جيانلويجي دوناروما – جيوفاني دي لورينزو – ليوناردو بونوتشي – جيورجيو كيليني – إيمرسون بالميري – نيكولو باريلا – جورجينيو – ماركو فيراتي – فيدريكو كييزا – تشيرو إيموبيلي – لورينزو إنسيني. الكلمات المفتاحية ، تعرف على تشكيلة إنجلترا وإيطاليا .. في نهائي يورو 2020 ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على تشكيلة إنجلترا وإيطاليا .. في نهائي يورو 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.