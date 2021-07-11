ما هو موعد إجازة البنوك خلال عيد الأضحى 2021 في السعودية؟

محمد الفلاح - الأحد 11 يوليه 2021

تبدأ إجازة البنوك السعودية خلال عيد الأضحى لعام 2021 بنهاية يوم العمل الخميس 15 يوليو/ تموز الجاري، على أن تستمر لمدة 9 أيام.



وحسب البنك المركزي السعودي، فإن آخر يوم عمل قبل عيد الأضحى المبارك هو يوم الخميس 15 يوليو/ تموز 2021، على أن تستأنف البنوك أعمالها يوم الأحد 25 يوليو/ تموز 2021.

ووفق تغريدة للبنك المركزي السعودي، فإن تلك الإجازة تنطبق أيضا على مراكز التحاويل.

وأوضح "المركزي" أن مكاتب البنوك وفروعها الموسمية ومكاتب التحويل في مدينتي مكة والمدينة والمنافذ الحدودية والمناطق المزدحمة والآهلة بالسكان والأماكن التي تستدعي وجود الفروع، ستبقى مفتوحة بصفة مستمرة لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار.

أما بالنسبة لأوقات عمل النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة، أوضح "المركزي" أن عمل النظام ينتهي بحلول يوم الأحد 18 يوليو/ تموز 2021.