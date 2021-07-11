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السماح لمن تلقوا «اللقاح الصيني» بدخول المملكة عبر جسر الملك فهد

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الدمام - شريف احمد - صدرت تحديثات من الجهات الصحية لدخول المملكة عبر جسر الملك فهد بالسماح لمن أكمل تلقي جرعتين من لقاحات (ساينوفارم ، ساينوفاك) باشتراط تلقيه جرعة تنشيطية من أحد اللقاحات المعتمدة في والموضحة سابقاً اضافة الى فحص pcr خلال ٧٢ ساعة.

و يشترط لاعتماد شهادات التحصين الصادرة من خارج المملكة أن تتحقق فيها المعايير التالية:

1- أن تتضمن إكمال تلقي جرعات لقاح .

2- ألا تقل المدة بين الحصول على الجرعة الأخيرة والقدوم إلى المملكة عن 14 يوماً.

3- أن تكون صادرة أو مصدقة من الجهة الصحية الرسمية في بلد القدوم.

يذكر أن اللقاحات المعتمدة في المملكة هى:

1- لقاح فايزر-بايونتك.

2- لقاح أوكسفورد-أسترازينيكا.

3- لقاح موديرنا.

4- لقاح جانسين (جونسون آند جونسون).

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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