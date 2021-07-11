20 قتيلا في معارك بين الجيش ومسلحين شرق الكونغو الديمقراطية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قُتل 5 عسكريين و15 مسلحا في معارك يومي السبت والأحد بين الجيش وتحالف جماعات مسلحة شرق الكونغو الديمقراطية.

وقال المتحدث باسم الجيش في إقليم جنوب كيفو إنه أثر معارك ضد تحالف "الكانيكا- تويغوانيهو- نغومينو"، "تشير الحصيلة الأولية إلى سقوط 5 جنود و15 مسلحا.



وأعرب عن أسفه لتشتت الأهالي في كل الاتجاهات بسبب الاشتباكات، داعيا الأهالي إلى العودة، مؤكدا أن الوضع بات "تحت سيطرة" الجيش.

وتشهد منطقة المرتفعات نزاعا بين جماعات مسلحة مشكلة على أسس اتنية، ولا سيما التوتسي الكونغوليين من أصول رواندية وبانيامولينج واتنيات أخرى.

وأعلنت القوات المسلحة وقوع انفجارات قوية السبت من الخامسة صباحا حتى الخامسة مساء في مدينة مينيمبوى ومحيطها حيث اقترب المهاجمون "على بعد كيلومتر واحد من مقر أركان الجيش قبل صدهم".

أوضح ضابط في الجيش، لوكالة فرانس برس، أن "القتال لا يزال مستمرا صباح الأحد".

ويتكون ائتلاف "تويغوانيهو" الدفاع عن النفس و"نغومينو" "سنبقى هنا" من اتنية بانيامولينج، وانضم إلى هذه المجموعات المسلحة الكولونيل ميشال روكوندو ماكنيكا الذي انشق عن الجيش مطلع 2020 مع مجموعة من العسكريين.