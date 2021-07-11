توقعات بـ طقس غير مستقر الأربعاء والأرصاد تعلن خريطة الأمطار

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار بداية من يوم الأربعاء المقبل على مناطق عسير وجازان ونجران، ويمتد تأثيرها إلى مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة، وعلى الأجزاء الجنوبية لمنطقتي الرياض والشرقية.

ونشر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، خريطة لطقس يوم الأربعاء تكشف عن أماكن هطول الأمطار على المناطق السبع.

طقس اليوم:

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق (نجران، عسير، الباحة)، كما تكون السماء غائمة جزئيًّا، تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الغربية من الرياض.

رياح وأتربة:

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة والمرتفعات الجنوبية الغربية، وذلك يشمل المحافظات الساحلية والطرق السريعة على طول ساحل البحر الأحمر، كما يستمر الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

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