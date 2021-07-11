وزير التجارة يلتقي نظيره العماني لبحث تطوير الفرص الاستثمارية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-11

متابعات الخليج 365 - واس

التقى وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في نيوم اليوم، بمعالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عُمان قيس بن محمد اليوسف.

تبادل تجاري:

وبحثا خلال اللقاء زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وتطوير الفرص الاستثمارية، وتسهيل إجراءات الصادرات والواردات بين البلدين، بالإضافة لبحث ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما يحقق طموح القادة وتطلعات الشعبين الشقيقين.

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