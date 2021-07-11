الصحة تفتح باب القبول والتسجيل لبرنامج فني رعاية مرضى

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الصحة، بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عن فتح بوابة القبول والتسجيل لبرنامج “فني رعاية مرضى”.

موعد فتح التقديم:

وأوضحت الصحة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن ذلك سيكون بداية من اليوم الأحد الموافق 11/ 7/ 2021م وحتى تاريخ 11/ 8/ 2021م.

رابط التقديم:

ولفتت الوزارة إلى أنه للاطلاع على تفاصيل البرنامج والتقديم من: هنا.



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