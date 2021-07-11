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الصحة تفتح باب القبول والتسجيل لبرنامج فني رعاية مرضى

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-11

الصحة تفتح باب القبول والتسجيل لبرنامج فني رعاية مرضى

بداية من اليوم وحتى تاريخ 11/ 8/ 2021م

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الصحة، بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة للتخصصات الصحية، عن فتح بوابة القبول والتسجيل لبرنامج “فني رعاية مرضى”.

موعد فتح التقديم: 

وأوضحت الصحة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن ذلك سيكون بداية من اليوم الأحد الموافق 11/ 7/ 2021م وحتى تاريخ 11/ 8/ 2021م.

رابط التقديم: 

ولفتت الوزارة إلى أنه للاطلاع على تفاصيل البرنامج والتقديم من: هنا.

 
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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