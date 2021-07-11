سلطان عمان: السعودية بقيادة الملك سلمان تمضي بعزم وثبات نحو مستقبل مشرق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد سلطان عمان، هيثم بن طارق، أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تمضي بعزم وثبات نحو مستقبل مشرق.

روابط أخوية:

وأضاف سلطان عمان بحسب الإخبارية، اليوم الأحد: “علاقاتنا مع المملكة تجمعها روابط أخوية وتاريخية مشتركة وطيدة، وأوجه التعاون الأخوي مع المملكة مستمرة في كافة المجالات تحقق تطلعات وآمال الشعبين السعودي والعماني”.

جلسة مباحثات:

وعقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والسلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها استعراض العلاقات الأخوية التاريخية والراسخة بين قيادتي البلدين الشقيقين، وبحث آفاق التعاون المشترك، وسبل تعزيزه وتطويره في شتى المجالات.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مأدبة غداء تكريمًا لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، والوفد المرافق له.

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