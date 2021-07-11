مسارات لحركة الحجاج بمساجد المشاعر المقدسة

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كما شملت الاستعدادات تجهيز مسجدي «نمرة والمشعر الحرام» بجميع الخدمات التي تضمن تحقيق الإجراءات الاحترازية، ومنها وضع مسارات للحركة، وتحديد بوابات الدخول والخروج، ووضع آلية لتوزيع الحجاج داخل المساجد، وتخصيص فريق للقيام بالتعقيم بشكل مستمر، وتوفير جميع ما يلزم للتعقيم وتحقيق التباعد المطلوب بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ويأتي المشروع في إطار استعدادات الوزارة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1442هـ، وتوفير كل سبل الراحة والطمأنينة لهم، تماشيا مع توجيهات القيادة الرشيدة القاضية بتسخير الإمكانات كافة لخدمة ضيوف الرحمن. وبلغت أعمال فرش مسجد نمرة مساحة واسعة، وكذلك أعمال الفرش بمسجد المشعر الحرام، ويجري تعقيمها بشكل مستمر بأحدث التقنيات، حيث روعي خلال تنفيذ مشروع الفرش تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة التي فرضتها الجهات المختصة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.
أعمال الفرش
- مسجد نمرة
- 29 ألف م2
- مسجد المشعر الحرام 2000م2
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