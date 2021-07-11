شكرا لقرائتكم خبر مسارات لحركة الحجاج بمساجد المشاعر المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها بمنطقة مكة المكرمة، أعمال مشروع فرش مسجدي نمرة بمشعر عرفات، والمشعر الحرام بمشعر مزدلفة، وذلك بمساحة تجاوزت 32 ألف م2 من السجاد الفاخر وبموصفات عالمية، ووفق الطراز الإسلامي المميز وبأسعار منافسة.

كما شملت الاستعدادات تجهيز مسجدي «نمرة والمشعر الحرام» بجميع الخدمات التي تضمن تحقيق الإجراءات الاحترازية، ومنها وضع مسارات للحركة، وتحديد بوابات الدخول والخروج، ووضع آلية لتوزيع الحجاج داخل المساجد، وتخصيص فريق للقيام بالتعقيم بشكل مستمر، وتوفير جميع ما يلزم للتعقيم وتحقيق التباعد المطلوب بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ويأتي المشروع في إطار استعدادات الوزارة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1442هـ، وتوفير كل سبل الراحة والطمأنينة لهم، تماشيا مع توجيهات القيادة الرشيدة القاضية بتسخير الإمكانات كافة لخدمة ضيوف الرحمن. وبلغت أعمال فرش مسجد نمرة مساحة واسعة، وكذلك أعمال الفرش بمسجد المشعر الحرام، ويجري تعقيمها بشكل مستمر بأحدث التقنيات، حيث روعي خلال تنفيذ مشروع الفرش تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة التي فرضتها الجهات المختصة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

أعمال الفرش

