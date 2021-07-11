20213 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال أسبوع

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وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ6435، تلتها المنطقة الشرقية بـ2935، ثم منطقة مكة المكرمة بـ2205.
وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.
مخالفات الإجراءات الاحترازية في مناطق المملكة:
- الرياض 6435
- الشرقية 2935
- مكة المكرمة 2205
- القصيم 2032
- المدينة المنورة 1779
- الجوف 1197
- تبوك 820
- حائل 728
- الحدود الشمالية 651
- جازان 467
- عسير 348
- الباحة 321
- نجران279
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