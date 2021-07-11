20213 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال أسبوع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا ، 20213 مخالفة، وذلك للفترة من 24 / 11/ 1442هـ حتى 30/ 11/ 1442هـ. وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ6435، تلتها المنطقة الشرقية بـ2935، ثم منطقة مكة المكرمة بـ2205. وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن. مخالفات الإجراءات الاحترازية في مناطق المملكة:





الرياض 6435



الشرقية 2935



مكة المكرمة 2205



القصيم 2032



المدينة المنورة 1779



الجوف 1197



تبوك 820



حائل 728



الحدود الشمالية 651



جازان 467



عسير 348



الباحة 321



نجران279



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