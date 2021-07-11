شكرا لقرائتكم خبر تسجيل 1112 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1189 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت وزارة الصحة أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة الآن لجميع الفئات العمرية المستهدفة بالتطعيم، وذلك من خلال حجز موعد عبر تطبيق صحتي.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن منحنى كورونا في المملكة يشهد تذبذبا، داعيا الجميع إلى مواصلة الالتزام بالاحترازات خصوصا فترة العيد، مشيرا إلى أن مراكز اللقاح تشهد إقبالا واسعا يعكس الوعي حول اللقاحات، مبينا أن 19,614,937 جرعة من لقاحات كورونا تم إعطاؤها منذ بدء التطعيم، لافتا إلى أن لقاح موديرنا المضاد آمن وفعال، منوها أن جميع اللقاحات لا تتسبب في الإجهاض أو منع الحمل.

وأكد أن الخروج من العزل المنزلي لمصابي كورونا قبل التعافي خطير جدا، مشيرة إلى أنه يجب أن تكون آخر 3 أيام من العزل دون أعراض.

من جهة ثانية سجلت وزارة الصحة 1112 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، فيما بلغت الوفيات 13 حالة، إضافة إلى تسجيل 1189 حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (482,414) حالة.

الحالات الجديدة بحسب المناطق:







مكة المكرمة 260



الشرقية 209



عسير 196



الرياض 193



المدينة المنورة 51



حائل 44



جازان 40



الباحة 37



نجران 29



القصيم 26



تبوك 17



الحدود الشمالية 7



الجوف 3



أرقام حالات كورونا بالمملكة: