شكرا لقرائتكم خبر تسجيل 1112 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1189 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن منحنى كورونا في المملكة يشهد تذبذبا، داعيا الجميع إلى مواصلة الالتزام بالاحترازات خصوصا فترة العيد، مشيرا إلى أن مراكز اللقاح تشهد إقبالا واسعا يعكس الوعي حول اللقاحات، مبينا أن 19,614,937 جرعة من لقاحات كورونا تم إعطاؤها منذ بدء التطعيم، لافتا إلى أن لقاح موديرنا المضاد آمن وفعال، منوها أن جميع اللقاحات لا تتسبب في الإجهاض أو منع الحمل.
وأكد أن الخروج من العزل المنزلي لمصابي كورونا قبل التعافي خطير جدا، مشيرة إلى أنه يجب أن تكون آخر 3 أيام من العزل دون أعراض.
من جهة ثانية سجلت وزارة الصحة 1112 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، فيما بلغت الوفيات 13 حالة، إضافة إلى تسجيل 1189 حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (482,414) حالة.
الحالات الجديدة بحسب المناطق:
- مكة المكرمة 260
- الشرقية 209
- عسير 196
- الرياض 193
- المدينة المنورة 51
- حائل 44
- جازان 40
- الباحة 37
- نجران 29
- القصيم 26
- تبوك 17
- الحدود الشمالية 7
- الجوف 3
أرقام حالات كورونا بالمملكة:
- مجمل الإصابات 501,195
- حالات التعافي 482,414
- مجمل الوفيات 7976
- الحالات النشطة 10,805
- الحالات الحرجة 1418
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 1112 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1189 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.