شكرا لقرائتكم خبر ضبط 3 مخالفين لتنظيم وتعليمات الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت قوات أمن الحج 3 مخالفين لتنظيم وتعليمات الحج التي تنص على وجوب الحصول على تصريح للحج.

وأوضح المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج العميد سامي الشويرخ، في بيانه أمس أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بتطبيق الغرامة المالية المقررة عن مخالفة كل منهم، المحددة بـ 10 آلاف ريال.

وأهاب الشويرخ بالمواطنين والمقيمين كافة الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام، مؤكدا في الوقت نفسه أن رجال الأمن سيطبقون الأنظمة بحق كل من يحاول الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) دون تصريح، حتى نهاية اليوم الـ13 من ذي الحجة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.