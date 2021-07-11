لا عمرة للحجاج قبل الموعد المحدد بالمسار الالكتروني

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وأشارت الوزارة إلى أنه بمجرد وصول الحجاج إلى مراكز الاستقبال يجري التحقق من تصاريحهم وقراءة البطاقة الذكية، ومن ثم نقلهم بحافلات النقابة إلى الحرم المكي الشريف لأداء طواف القدوم، مشددة على أنه لن يسمح للحجاج بالمرور من مراكز الاستقبال لمن يصطحبون الأطفال، وأنه على كل تحالف أو شركة مستقلة تنظيم تجمع وتدفق حجاجهم قبل وصولهم إلى مراكز الاستقبال، وذلك من خلال التواصل معهم لإبلاغهم بترتيبات القدوم التي يجب الالتزام بها.
ونوهت الوزارة إلى أن أي وصول لمراكز الاستقبال الأربعة التي حددت بالعاصمة المقدسة في غير الموعد المحدد، سيترتب عليه إخلال بالتنظيم، وسوف يرصد كمخالفة على التحالف أوالشركة المستقلة، حيث يتاح لكل شركة أو تحالف حجز موعد وصول لحجاجها في المسار الالكتروني (اليوم، المركز، الساعة) ويجب الالتزام بها.
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