اخبار السعوديه

لا عمرة للحجاج قبل الموعد المحدد بالمسار الالكتروني

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر لا عمرة للحجاج قبل الموعد المحدد بالمسار الالكتروني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - في حين حددت وزارة الحج والعمرة موعد وصول الحجاج إلى مراكز الاستقبال والتجمع بمكة المكرمة يومي 7 و8 من ذي الحجة، أكدت أنه لن يسمح للحجاج بالتوجه من مراكز التجمع والاستقبال إلى الحرم المكي الشريف إلا في الموعد المحدد لهم في المسار الالكتروني، وبالتالي لن يسمح لقدوم الحجاج قبل ذلك لأداء العمرة أو السكن في فنادق مكة المكرمة.

وأشارت الوزارة إلى أنه بمجرد وصول الحجاج إلى مراكز الاستقبال يجري التحقق من تصاريحهم وقراءة البطاقة الذكية، ومن ثم نقلهم بحافلات النقابة إلى الحرم المكي الشريف لأداء طواف القدوم، مشددة على أنه لن يسمح للحجاج بالمرور من مراكز الاستقبال لمن يصطحبون الأطفال، وأنه على كل تحالف أو شركة مستقلة تنظيم تجمع وتدفق حجاجهم قبل وصولهم إلى مراكز الاستقبال، وذلك من خلال التواصل معهم لإبلاغهم بترتيبات القدوم التي يجب الالتزام بها.

ونوهت الوزارة إلى أن أي وصول لمراكز الاستقبال الأربعة التي حددت بالعاصمة المقدسة في غير الموعد المحدد، سيترتب عليه إخلال بالتنظيم، وسوف يرصد كمخالفة على التحالف أوالشركة المستقلة، حيث يتاح لكل شركة أو تحالف حجز موعد وصول لحجاجها في المسار الالكتروني (اليوم، المركز، الساعة) ويجب الالتزام بها.

كانت هذه تفاصيل خبر لا عمرة للحجاج قبل الموعد المحدد بالمسار الالكتروني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا