أمير مكة يسلم كسوة الكعبة المشرفة لكبير السدنة

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وجرى التوقيع على محاضر الاستلام والتسليم بين الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكبير سدنة بيت الله الحرام تمهيدا لاستبدال ثوب الكعبة المشرفة في التاسع من شهر ذي الحجة الحالي.
إلى ذلك يتفقد أمير منطقة مكة المكرمة اليوم، يرافقه نائبه الأمير بدر بن سلطان وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية ذات العلاقة، المشاعر المقدسة للوقوف على جاهزية المواقع والمرافق لاستقبال ضيوف الرحمن، كما يدشن خلال الزيارة عددا من المرافق التي تقدم الخدمة لضيوف الرحمن، كما يزور سموه عدة مواقع في عرفات ومنى ومزدلفة، ويطلع على آخر التجهيزات والاستعدادات لاستقبال الحجيج.
وأكد السديس، اهتمام القيادة بالكعبة المشرفة قبلة المسلمين وأن تسليم الأمير خالد الفيصل كسوة الكعبة المشرفة، لكبير سدنة بيت الله الحرام، يجسد هذا الاهتمام العظيم، ويؤكد حرص الدولة على توفير كل إمكانات مجمع الملك عبدالعزيز لصناعة كسوة الكعبة المشرفة وخدمتها.
وقال «إن حكومة المملكة دائما ما تسخر كل الإمكانات في سبيل خدمة الإسلام والمسلمين ومقدساتهم، واهتمامها وحرصها على الكعبة المشرفة قبلة المسلمين ورمز عزتهم وكرامتهم إنما هو نهج يسير عليه كل من تولى قيادة هذا البلد المعطاء، وإنهم يسعون جاهدين لتحقيق المرجو منهم في سبيل ظهورها بأبهى الحلل وتقديم أفضل الخدمات خلال مواسم العمرة والحج من كل عام».
كسوة الكعبة المشرفة:
- تصنع من الحرير الطبيعي الخاص الذي يصبغ باللون الأسود
- يبلغ ارتفاع الثوب 14 مترا
- بالثلث الأعلى منه يوجد حزام عرضه 95 سنتمترا وطوله 47 م
- مكون من 16 قطعة محاطة بشكل مربع من الزخارف الإسلامية
- تتكون الكسوة من 4 قطع
- تغطي كل قطعة وجها من أوجه الكعبة المشرفة
- القطعة الخامسة هي الستارة التي توضع على باب الكعبة وتمر صناعتها بعدة مراحل
- يعمل بهذه المراحل أكثر من 200 موظف
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