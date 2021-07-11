، سباق المليارات ينطلق إلى الفضاء.. بريطاني يبدأ وأمريكي يتابع ،

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تنطلق المركبة الفضائية للملياردير البريطاني ريتشارد برانسون، اليوم، إلى الفضاء في أول رحلة سياحية فضائية لمركبة فضائية خاصة، وينطلق معها السباق المثير "سباق المليارديرات"؛ حيث تنطلق المركبة الفضائية الخاصة بالملياردير الأمريكي جيف بيزوس بتسعة أيام.
وانطلق "برانسون" للإقلاع في مركبته "في إس إس يونيتي" برفقة خمسة رواد فضاء تحملها مركبة فضائية من محطة فضاء "سبيس بورت أمريكا" التجارية في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية
وسيكون خطة الانطلاق أن تحلّق المركبة الأم المركبة الفضائية على ارتفاع نحو 15 كيلومتراً، ثم تتسارع بعد ذلك سرعة المركبة الفضائية بدفعها الخاص إلى أكثر من ثلاثة أضعاف سرعة الصوت، والوصول إلى ارتفاع يزيد على 80 كيلومتراً قبل أن تتجه للعودة للأرض بعد بضع دقائق.
وسباق المليارديرات بدأ من إعلان البريطاني برانيون شأنه شأن مؤسس "أمازون" جيف بيزوس والرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إيلون ماسك إلى الدخول في مجال السياحة الفضائية.
سباق المليارات ينطلق إلى الفضاء.. بريطاني يبدأ وأمريكي يتابعخالد خليل الخليج 365 2021-07-11
تنطلق المركبة الفضائية للملياردير البريطاني ريتشارد برانسون، اليوم، إلى الفضاء في أول رحلة سياحية فضائية لمركبة فضائية خاصة، وينطلق معها السباق المثير "سباق المليارديرات"؛ حيث تنطلق المركبة الفضائية الخاصة بالملياردير الأمريكي جيف بيزوس بتسعة أيام.
وانطلق "برانسون" للإقلاع في مركبته "في إس إس يونيتي" برفقة خمسة رواد فضاء تحملها مركبة فضائية من محطة فضاء "سبيس بورت أمريكا" التجارية في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية
وسيكون خطة الانطلاق أن تحلّق المركبة الأم المركبة الفضائية على ارتفاع نحو 15 كيلومتراً، ثم تتسارع بعد ذلك سرعة المركبة الفضائية بدفعها الخاص إلى أكثر من ثلاثة أضعاف سرعة الصوت، والوصول إلى ارتفاع يزيد على 80 كيلومتراً قبل أن تتجه للعودة للأرض بعد بضع دقائق.
وسباق المليارديرات بدأ من إعلان البريطاني برانيون شأنه شأن مؤسس "أمازون" جيف بيزوس والرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إيلون ماسك إلى الدخول في مجال السياحة الفضائية.
11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442
06:17 PM
لارتفاع أكثر من 80 كيلومتراً قبل أن تتجه للعودة للأرض في دقائق
تنطلق المركبة الفضائية للملياردير البريطاني ريتشارد برانسون، اليوم، إلى الفضاء في أول رحلة سياحية فضائية لمركبة فضائية خاصة، وينطلق معها السباق المثير "سباق المليارديرات"؛ حيث تنطلق المركبة الفضائية الخاصة بالملياردير الأمريكي جيف بيزوس بتسعة أيام.
وانطلق "برانسون" للإقلاع في مركبته "في إس إس يونيتي" برفقة خمسة رواد فضاء تحملها مركبة فضائية من محطة فضاء "سبيس بورت أمريكا" التجارية في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية
وسيكون خطة الانطلاق أن تحلّق المركبة الأم المركبة الفضائية على ارتفاع نحو 15 كيلومتراً، ثم تتسارع بعد ذلك سرعة المركبة الفضائية بدفعها الخاص إلى أكثر من ثلاثة أضعاف سرعة الصوت، والوصول إلى ارتفاع يزيد على 80 كيلومتراً قبل أن تتجه للعودة للأرض بعد بضع دقائق.
وسباق المليارديرات بدأ من إعلان البريطاني برانيون شأنه شأن مؤسس "أمازون" جيف بيزوس والرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إيلون ماسك إلى الدخول في مجال السياحة الفضائية.
، سباق المليارات ينطلق إلى الفضاء.. بريطاني يبدأ وأمريكي يتابع ،
المصدر : الخليج 365
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