محمد بن مسعود - الدمام - بعد الانتصار على شبيبة القبائل الجزائري توج الرجاء البيضاوي المغربي بلقب كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعد الانتصار 2-1 على شبيبة القبائل الجزائري في المباراة النهائية في كوتونو عاصمة بنين. وسجل سفيان رحيمي هدف التقدم للرجاء بعد 5 دقائق من البداية، قبل أن يضاعف المهاجم بن مالانجو النتيجة في الدقيقة 14.

وقلص زكريا بولحية الفارق للفريق الجزائري بعد 3 دقائق من نهاية الاستراحة. الرجاء البيضاوي المغربي يتوج بكأس الاتحاد الإفريقي صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-11 توج الرجاء البيضاوي المغربي بلقب كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعد الانتصار 2-1 على شبيبة القبائل الجزائري في المباراة النهائية في كوتونو عاصمة بنين. وسجل سفيان رحيمي هدف التقدم للرجاء بعد 5 دقائق من البداية، قبل أن يضاعف المهاجم بن مالانجو النتيجة في الدقيقة 14.

وقلص زكريا بولحية الفارق للفريق الجزائري بعد 3 دقائق من نهاية الاستراحة. 11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442 07:44 PM بعد الانتصار على شبيبة القبائل الجزائري بعد الانتصار على شبيبة القبائل الجزائري توج الرجاء البيضاوي المغربي بلقب كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعد الانتصار 2-1 على شبيبة القبائل الجزائري في المباراة النهائية في كوتونو عاصمة بنين. وسجل سفيان رحيمي هدف التقدم للرجاء بعد 5 دقائق من البداية، قبل أن يضاعف المهاجم بن مالانجو النتيجة في الدقيقة 14.

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المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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