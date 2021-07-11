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أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من تهديد متحورات فيروس كورونا لانتعاش الاقتصاد العالمي.
وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة مجموعة العشرين: "نحن قلقون جداً بشأن المتحورة دلتا ومتحورات أخرى قد تظهر وتهدد الانتعاش، وفي ظل اقتصاد عالمي مترابط، ما يحصل في أي جزء من العالم سيؤثر على الدول الأخرى".
وأشارت يلين إلى أن الاتفاق في مجموعة العشرين سيسمح بتطوير الاقتصادات العالمية، مؤكدةً أن أفضل طريقة لمواجهة جائحة كورونا هي من خلال توزيع اللقاحات لكل دول العالم.
وحثّت المشاركين بالقمة، على معالجة الثغرات المرتبطة بجائحة كورونا، مشددةً على ضرورة تحسين الخطط لمواجهة الأزمات الشبيهة بجائحة كورونا في المستقبل.
11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442 07:59 PM
في تصريح وزيرة الخزانة على هامش قمة مجموعة العشرينالولايات المتحدة: متحورات كورونا تهديد لانتعاش الاقتصاد العالمي
أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من تهديد متحورات فيروس كورونا لانتعاش الاقتصاد العالمي.
وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة مجموعة العشرين: "نحن قلقون جداً بشأن المتحورة دلتا ومتحورات أخرى قد تظهر وتهدد الانتعاش، وفي ظل اقتصاد عالمي مترابط، ما يحصل في أي جزء من العالم سيؤثر على الدول الأخرى".
وأشارت يلين إلى أن الاتفاق في مجموعة العشرين سيسمح بتطوير الاقتصادات العالمية، مؤكدةً أن أفضل طريقة لمواجهة جائحة كورونا هي من خلال توزيع اللقاحات لكل دول العالم.
وحثّت المشاركين بالقمة، على معالجة الثغرات المرتبطة بجائحة كورونا، مشددةً على ضرورة تحسين الخطط لمواجهة الأزمات الشبيهة بجائحة كورونا في المستقبل.
، الولايات المتحدة: متحورات كورونا تهديد لانتعاش الاقتصاد العالمي ،
المصدر : الخليج 365
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