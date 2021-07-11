محمد بن مسعود - الدمام - تدمير مخزن أسلحة للمليشيا قصفت مدفعية الجيش الوطني اليمني، اليوم (الأحد)، مواقع وتحصينات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في جبهات غرب مأرب. وأوضح "سبتمبر نت" أن القصف المدفعي المكثف الذي شنه الجيش شمل عدداً من مواقع وتحصينات المليشيا في جبهات المشجح وصرواح. وأضاف أن القصف ألحق خسائر بشرية ومادية في صفوف المليشيا المتمردة، منها تدمير مخزن أسلحة. 11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442 07:51 PM تدمير مخزن أسلحة للمليشيا الجيش اليمني يقصف مواقع الحوثيين غرب مأرب الجيش اليمني يقصف مواقع الحوثيين غرب مأرب قصفت مدفعية الجيش الوطني اليمني، اليوم (الأحد)، مواقع وتحصينات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في جبهات غرب مأرب. وأوضح "سبتمبر نت" أن القصف المدفعي المكثف الذي شنه الجيش شمل عدداً من مواقع وتحصينات المليشيا في جبهات المشجح وصرواح. وأضاف أن القصف ألحق خسائر بشرية ومادية في صفوف المليشيا المتمردة، منها تدمير مخزن أسلحة. الكلمات المفتاحية ، الجيش اليمني يقصف مواقع الحوثيين غرب مأرب ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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