شكرا لمتابعة خبر عن النمر يحذر من خطأ شائع يتسبب في الإصابة بجلطة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

حذر أستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، من خطأ شائع يسبب الإصابة في جلطة.

وقال خالد النمر:"من الخطأ أن تعبثي في أدوية والدتك فتستبدلي دواء الأسبرين بالجنكة وكذلك دواء الكولسترول بالثوم والأوميجا".

وأشار إلى أن ذلك يزيد من احتمالية إصابتها بالجلطة مرة أخرى.

وكان خالد النمر ذكر في تصريحات سابقة:"ليس كل ألم في الصدر يعني ذبحة صدرية أو جلطة قلب بل غالبية آلام الصدر ليست من القلب، ولكن هذا لا يعني إهمال الألم، بل تزور الطبيب وتترك القرار المناسب له".