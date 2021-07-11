شكرا لمتابعة خبر عن كاتب سياسي: زيارة السلطان هيثم للمملكة تدل على مكانتها في نفوس العمانيين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الكاتب السياسي عوض باقوير أن اختيار السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، المملكة كأول دولة يزورها يعطي دلالة كبيرة بأن السعودية لها مكانة كبيرة في نفوس العمانيين.

وقال الكاتب السياسي في حديثه: "هذا يعطي دلالة كبيرة على مكانة المملكة بالنسبة لعٌمان باعتبار المملكة العربية السعودية دولة ذات ثقل استراتيجي وإسلامي ولها أدوار كبيرة على الصعيد الاقتصادي في العالم"، وفقًا لما جاء بـ "الإخبارية".

وأضاف: "هذه الزيارة تذكرنا برحلة مماثلة قبل نصف قرن عندما قام السلطان العُماني الراحل قابوس بن سعيد – رحمه الله – بزيارة إلى المملكة العربية السعودية ولقائة بالملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله –".

وتابع: "وبالتالي هذه دلالات مهمة على العلاقة الاستراتيجية التاريخية بين مسقط والرياض، حيث تأتي هذه الزيارة لتواصل تعميق العلاقات بين البلدين ولإيجاد الكثير من المشتركات في المجالات الاقتصادية".