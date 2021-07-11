شكرا لمتابعة خبر عن تحديد موعد إعادة تشغيل قطار الحرمين في محطة جدة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

يستأنف قطار الحرمين السريع رحلاته في مدينة جدة بنهاية الأسبوع الجاري، وذلك بعد توقف استمر لقرابة عام.

وكانت رحلات القطار قد توقف لمدة عام في محطة جدة من أجل إعادة تأهيله وترميمه، وسوف يتم إعادة الرحلات بها بنهاية الأسبوع، وذلك وفقا لـ"العربية".

الجدير بالذكر أن إعادة تشغيل محطة القطار بجدة تأتي قبل أيام قليلة من بدأ موسم الحج لنقل الركاب، ونقلهم في خط سير يربط مكة بالمدينة المنورة مرورًا بجدة.