شكرا لمتابعة خبر عن التعليم تدعو الراغبين في تدريس تخصصات أخرى للتسجيل في مشروع المسارات التطويرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

دعت وزارة التعليم، المعلمين والمعلمات من لديهم رغبة في تدريس تخصصات أخرى للتسجيل في مشروع المسارات التطويرية، بحسب "الميدان التعليمي".

وكانت وزارة التعليم، وجهت بتنفيذ مشروع المسارات التطويرية لشاغلي الوظائف التعليمية عبر مجموعة من البرامج التدريبية الصيفية لتطوير المعلمين وقدراتهم ومهاراتهم المهنية والتعليمية لمعالجة وضع التخصصات والمراحل المتقاربة، على أن تنطلق هذه البرامج الأحد 15/ 12/ 1442.

وحددت آلية التسجيل واختيار البرامج، تمثلت في التسجيل عبر منصة التدريب بدءا من 4 حتی 14/ 12/ 1442، وإرسال دعوة للفئة المستهدفة بالتسجيل، وتأكيد حضور برامج المسارات التطويرية عبر رسالة (sms البريد الإلكتروني)، على أن تبدأ برامج المسارات التطويرية بتاريخ 10/ 12 من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا.