شكرا لمتابعة خبر عن اختبار جديد لإعطاء مرضى كورونا جرعات شهرية من اللقاح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يستعد العلماء البريطانيون لاختبار حل جديد خاص بانتشار فيروس كورونا، حيث سيعملون على إعطاء مرضى كورونا جرعات شهرية من اللقاح.

وبدأ الباحثون في إجراء الاختبارات في المرحلة الأولى من الدراسة ليتم إعطاء 40 مصابًا بكورونا جرعتين إضافتين على الأقل وذلك في وقت لاحق من هذا العام.

وإذا كللت التجربة بالنجاح ولاحظ الباحثون وجود تحسن تدريجي في الحالات المزمنة فسيتم توسيع نطاق الاختبار ليشمل آلاف المرضى، وفقًا لما جاء بـ "سكاي نيوز".