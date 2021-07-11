9 بيانات مطلوبة للاستعلام عن الدفعة الـ44 من حساب المواطن

الرياض - محمد عبدالله - أعلن برنامج حساب المواطن آلية وطريقة وخطوات الاستعلام عن نتائج أهلية الدفعة الـ44 للمواطنين المسجلين بالبرنامج، موضحًا كذلك رابط الاستعلام عن النتائج.

وأوضح حساب المواطن أنه يُمكن للراغبين الاستعلام عن نتائج الأهلية من خلال الضغط على رابط الموقع الخاص بالبرنامج (اضغط هنا).

وأوضح البرنامج أنه للاستعلام عن نتائج الدفعة يتطلب من المستخدم إدخال مجموعة من البيانات لمراجعة كافة البيانات الخاصة بمن تم تسجيلهم مسبقًا، وتتمثل هذه البيانات المطلوبة في:

- اسم المواطن المستفيد والمسجل بالبرنامج

- رقم الهوية الخاصة بالمواطن مع الحرص أن تكون غير منتهية.

- مكان العمل والدخل الخاص بالمواطن.

- إلحاق راتب الزوجة في حال كانت تعمل.

- كتابة رقم الحساب البنكي الخاص "الآيبان" عند التسجيل.

- كتابة تفاصيل العنوان الخاصة بصاحب الطلب.

- في حالة كان الشخص عاطل عن العمل من الضروري إلحاق أوراق معتمدة تفيد بذلك.

- توضيح الحالة الصحية.

- الموافقة على كافة الشروط الموضوعة من قبل البرنامج.

تحديث حساب المواطن

وأشار البرنامج، إلى أنه يستطيع المستفيدين من حساب المواطن القيام بتحديث بياناتهم من من بيانات رقم الهاتف المحمول أو التي تخص السكن إلكترونيًا.

وكشف حساب المواطن عن آلية وطريقة والخطوات التي يجب على المستفيد أن يقوم باتباعها لتحديث البيانات، وتتمثل هذه الإجراءات في التالي:

- قم بالدخول إلى حساب المواطن من خلال الرابط المباشر.

- سجل الدخول من خلال كتابة كلمة المرور ورقم الهوية ورمز التحقق.

- تظهر مجموعة من الاختيارات يختار تحديث البيانات.

- يتم تحديث البيانات وكتابة البيانات التي يتم تحديثها مع إرفاق الأوراق المطلوبة.

- بعد أن ينتهي المستخدم البرنامج يطلب منه التحقق من البيانات التي قام بإدخالها.

- بعد مراجعة البيانات اضغط على تحديث البيانات.

تفاصيل إيداع حساب المواطن

وكان برنامج حساب المواطن قد أعلن في وقت سابق إيداع الدفعة الـ44 في حسابات المستفيدين وذلك لشهر يوليو المكتملة طلباتهم.

وشارك البرنامج، عبر حسابه الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، صورة معلوماتية "إنفوجراف"، موضحًا من خلالها تفاصيل الدفعة الـ44 والتي بلغت 1.9 مليار ريال لـ10.5 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر يوليو.

كما أوضح حساب المواطن أنه تم صرف 35 مليون ريال مستحقات تعويضات الدفعات السابقة، مشيرًا إلى أن 77% من المستحقين تحصلوا على الدعم المخصص لهم من البرنامج.

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