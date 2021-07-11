الرياض - محمد عبدالله - شهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسُلطان عُمان السلطان هيثم بن طارق، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، توقيع مذكرة تفاهم بشأن تأسيس مجلس التنسيق السعودي العُماني.

وقعها الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وبدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية بسلطنة عمان.

حضر توقيع مذكرة التفاهم، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية (الوزير المرافق)، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

كما حضرها من الجانب العُماني، شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، وخالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، والفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزيـر المكتب السلطاني، وحمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية.