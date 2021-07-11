«العدل»: 3 خطوات لإنشاء سند لأمر إلكتروني عبر «منصة نافذ»

الرياض - محمد عبدالله - كشفت وزارة العدل، اليوم الأحد، عن 3 خطوات لإنشاء سند لأمر إلكتروني عبر منصة نافذ.

وقالت وزارة العدل، عبر حسابها بموقع «تويتر» إن منصة نافذ للأفراد والمنشآت تتيح خدمات إنشاء وحفظ وإدارة سندات التنفيذ إلكترونيا، مشيرة إلى أن الخطوة الأولى: إصدار طلب إنشاء السند لأمر من قبل الدائن، ثم الخطوة الثانية: قبول واعتماد السند من قبل المدين، وثالثًا حفظ السند وإمكانية الاطلاع عليه.

وأكدت الوزارة، أن ذلك بهدف توفير بيئة وقائية رقمية لسوق سندات التنفيذ، وتحفظ حقوق الأطراف، وتعمل على سرعة وسهولة إعادة الحق إلى أصحابه، كما تضمن اكتمال أركان السندات، وتسهم في زيادة موثوقية سندات التنفيذ.