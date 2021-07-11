بالفيديو.. خادم الحرمين يودع سلطان عمان لحظة مغادرته قصر نيوم

الرياض - محمد عبدالله - ودّع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، سلطان عمان هيثم بن طارق لحظة مغادرته قصر نيوم.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسُلطان عُمان السلطان هيثم بن طارق، شهدا بحضور سمو ولي العهد توقيع مذكرة تفاهم بشأن تأسيس مجلس التنسيق السعودي العُماني.

وقعها الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وبدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية بسلطنة عمان.

حضر توقيع مذكرة التفاهم، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية (الوزير المرافق)، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

كما حضرها من الجانب العُماني، صاحب شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، وخالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، والفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزيـر المكتب السلطاني، وحمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية.