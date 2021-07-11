أهم المواصفات الخاصة بملابس الإحرام

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت جمعية حماية المستهلك، عن أهم وأبرز مواصفات الخاصة بملابس الإحرام لأداء فريضة الحج الكبرى.

7 اشتراطات ضرورية:

وشاركت الجمعية عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إنفوجراف، أوضحت من خلالها 7 اشتراطات ضرورية في مواصفات ملابس الإحرام، مشددةً على المستخدمين ضرورة عدم شراء ملابس الإحرام إلا بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.

ولفتت إلى ضرورة أن يكون إزار الإحرام يتمتع ببعض المواصفات القياسية التي تمكنه من امتصاص الحرارة والرطوبة بشكل فعال وعالٍ، محذرة كذلك من وجود أي عيوب تصنيعية أو ثقوب به، كما يجب الانتباه إلى التساوي في الأطوال والأبعاد للرداء والإزار، مشددة كذلك على أهمية أن يكون الإحرام ناصع البياض خاليًا من أي بقع أو أوساخ أو شوائب.

نصائح حماية المستهلك:

وأكدت حماية المستهلك أهمية الابتعاد عن شراء أي إزار به زخارف بما يتعارض ولا يتماشى مع الآداب والقواعد العامة للإحرام، كما حثت الجمعية على ضرورة التأكد من قراءة البيانات الإيضاحية على غلاف الإحرام، كما دعت للتحقق من ألا تقل نسبة الألياف القطنية عن 99%.

شارك الخبر