26 #وظيفة شاغرة للجنسين بوزارة الحج والعمرة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-11

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت وزارة الحج والعمرة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (26) وظيفة شاغرة للجنسين، بنظام التعاقد، والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية)، على المراتب من الخامسة وحتى التاسعة؛ وذلك للعمل بمقر الوزارة في منطقة مكة المكرمة.

تفاصيل وظائف وزارة الحج والعمرة:

وبيّنت الوزارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– ناسخ آلة.

– سكرتير.

– مساعد إداري (عدد وظيفتين).

– باحث إعلامي مساعد.

– باحث نظامي مساعد.

– باحث توظيف مساعد.

– كاتب.

– باحث عمليات موارد بشرية.

– محاسب مساعد.

– باحث أمن وسلامة.

– مهندس ميكانيكي مساعد.

– فني دعم.

– باحث تطوير موارد بشرية.

– باحث إحصاء.

– باحث معلومات.

– باحث تطوير إداري.

– باحث تخطيط.

– مهندس معماري.

– أخصائي تقنية معلومات (عدد وظيفتين).

– محلل نظم أول (عدد وظيفتين).

– مطور برامج.

– مدير مشروع.

– أخصائي تخطيط.

طريقة التقديم على وظائف وزارة الحج والعمرة:

وأوضحت الوزارة، أنّ التقديم مُتاحٌ من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (هنا)، وذلك بدءًا من يوم الأحد الموافق 8 ذو الحجة 1442هـ؛ والتقديم مستمر حتى يوم السبت الموافق 14 ذو الحجة 1442هـ.

ولمعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



شارك الخبر