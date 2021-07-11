وزير النقل يبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات مع نظيره العماني

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-11

متابعات الخليج 365 - واس

التقى وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر في نيوم اليوم، بمعالي وزير النقل والاتصالات وتقنيَّة المعلومات بسلطنة عُمان المهندس سعيد بن حمود المعولي.

تعاون وتبادل الخبرات:

وناقشا خلال اللقاء عددًا من الموضوعات المتعلقة بمنظومة النقل وسبل التعاون في المشاريع المختلفة وتبادل الخبرات والتباحث حول الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات النقل واللوجستيات التي من شأنها توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتعزيز التعاون المشترك.

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