طائرات القوات الجوية الملكية السعودية تشارك في استقبال سلطان عمان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-11

متابعات الخليج 365 - نيوم

شاركت طائرات القوات الجوية الملكية السعودية في استقبال سلطان عمان، هيثم بن طارق في مدينة نيوم.

جلسة مباحثات:

وعقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والسلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها استعراض العلاقات الأخوية التاريخية والراسخة بين قيادتي البلدين الشقيقين، وبحث آفاق التعاون المشترك، وسبل تعزيزه وتطويره في شتى المجالات.

وقد أقام الملك سلمان بن عبدالعزيز مأدبة غداء تكريمًا لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، والوفد المرافق له.



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