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طائرات القوات الجوية الملكية السعودية تشارك في استقبال سلطان عمان

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-11

طائرات القوات الجوية الملكية السعودية تشارك في استقبال سلطان عمان

استعرض مع الملك سلمان العلاقات الأخوية التاريخية

متابعات الخليج 365 - نيوم

شاركت طائرات القوات الجوية الملكية السعودية في استقبال سلطان عمان، هيثم بن طارق في مدينة نيوم.

جلسة مباحثات: 

وعقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والسلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، بحضور ولي العهد الأمير جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها استعراض العلاقات الأخوية التاريخية والراسخة بين قيادتي البلدين الشقيقين، وبحث آفاق التعاون المشترك، وسبل تعزيزه وتطويره في شتى المجالات.

وقد أقام الملك سلمان بن عبدالعزيز مأدبة غداء تكريمًا لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، والوفد المرافق له.

 

طائرات القوات الجوية الملكية السعودية تشارك في استقبال سلطان عمان - متابعات الخليج 365 طائرات القوات الجوية الملكية السعودية تشارك في استقبال سلطان عمان - متابعات الخليج 365 طائرات القوات الجوية الملكية السعودية تشارك في استقبال سلطان عمان - متابعات الخليج 365 طائرات القوات الجوية الملكية السعودية تشارك في استقبال سلطان عمان - متابعات الخليج 365 طائرات القوات الجوية الملكية السعودية تشارك في استقبال سلطان عمان - متابعات الخليج 365 طائرات القوات الجوية الملكية السعودية تشارك في استقبال سلطان عمان - متابعات الخليج 365 طائرات القوات الجوية الملكية السعودية تشارك في استقبال سلطان عمان - متابعات الخليج 365 طائرات القوات الجوية الملكية السعودية تشارك في استقبال سلطان عمان - متابعات الخليج 365
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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