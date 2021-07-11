المنفذ البري مع سلطنة عمان يعزز صادرات السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية فيصل بن سعد البداح، أهمية زيارة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان للمملكة لاستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعاتهما، عادًّا الزيارة من أهم الفرص لتوطيد العلاقات بين البلدين على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والتجارية على وجه التحديد.

علاقة عميقة:

وأشار البداح في مقابلة مع “العربية” إلى عُمق العلاقة بين المملكة وسلطنة عُمان، حيث يشترك البلدان بروابط الدين والعروبة والجوار، وتجمعهما الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي التي أنشئت بموجبها منطقة التجارة الحرة لدول المجلس.

المنفذ البري:

واعتبر أن المنفذ البري المباشر بين البلدين سيعزز من الصادرات السعودية إلى سلطنة عمان، موضحًا أن الصادرات يتدفق 30% في الوقت الحالي برًا، و50% عبر البحر، والبقية عبر المنافذ الجوية.

وأفاد أن قيمة الصادرات السعودية غير النفطية إلى سلطنة عُمان بلغت 3,602 مليارات ريال العام الماضي، وتصدر قائمة أبرز القطاعات المصدرة: قطاع المنتجات الغذائية بقيمة 1,089 مليار ريال، ثم قطاع مواد البناء بقيمة 876 مليون ريال، ثم قطاع الكيماويات والبوليمرات بقيمة 502 مليون ريال.

فرص تصديرية:

وأشار إلى أنه توجد العديد من الفرص التصديرية في السوق العماني وخاصة في قطاعات مواد البناء، والمنتجات الغذائية، والأدوية، والسلع الاستهلاكية المعمرة التي يمكن للمصدرين السعوديين الاستفادة منها.

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