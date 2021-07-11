متحدث الصحة: موديرنا آمن وأتوقع ازدياد حجم الإقبال على مراكز اللقاحات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-11

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - الرياض

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي إننا نشهد التذبذب في تسجيل الحالات يتراوح حولها منذ فترة وهذه المستويات يمكن أن تكون في مستوى أفضل، وأن يكون المنحنى بشكل إيجابي أفضل مما هو عليه حاليًا حال الاستمرار في الحذر واتباع الإجراءات الاحترازية.

ارتخاء من البعض:

وأشار الدكتور العبدالعالي إلى أن في بداية هذا العام 2021 كان هناك بعض الارتخاء من جانب البعض مما أدى إلى ارتفاع الحالات المسجلة المصابة بكورونا، ولهذا على الجميع الالتزام والتقيد بالإجراءات الاحترازية.

وحول مستجدات اللقاح، أوضح أن المملكة تقترب من 20 مليون جرعة حيث وصل عدد جرعات لقاحات كورونا إلى 19614937 جرعة معطاة، في كافة مراكز لقاح كورونا بمناطق المملكة والتي يتجاوز عددها الـ 587 مركزًا.

الجرعة الثانية من اللقاح:

وتابع متحدث الصحة: عدنا في الخطة الوطنية إلى استئناف إعطاء الجرعة الثانية لمستحقيها من الفئات العمرية كافة، ومراكز اللقاح في جميع مناطق المملكة تشهد إقبالًا واسعًا مما يعكس الوعي حول اللقاحات ومن المتوقع أن يزداد حجم الإقبال على المراكز خلال الأيام القادمة، منوهًا إلى أن اللقاحات مهمة في حمايتنا، وستحدث فرقًا كبيرًا جدًا في مقاومة هذا الفيروس.

موديرنا:

وتابع العبدالعالي أن اللقاح الجديد موديرنا والذي تم اعتماده مؤخرًا هو من اللقاحات التي مرت بالعديد من الأبحاث من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء وبالتالي تم الوصول إلى اعتماده لأمانه.

الحجر المنزلي:

وعن الحجر المنزلي، أفاد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة بأن الحجر المنزلي يجب أن يكون لمن له مخالطة مباشرة مع شخص يعيش معه في نفس المنزل وتبين بأنه مصاب أو لمخالطته لشخص لمدة ربع ساعة تبين أنه مصاب ولا بد من قضاء فترة الحجر المنزلي، وأن العزل المنزلي يكون لمن تحقق أنه مصاب ومدة العزل تبدأ من وقت التشخيص ولمدة 10 أيام شريطة أن تكون آخر 3 أيام منها بلا أعراض حتى وإن امتدت المدة لأكثر من 10 أيام.

واختتم حديثه مشيرًا إلى أن مؤتمر الصحة الدوري سيستأنف عقب موسم حج هذا العام.

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