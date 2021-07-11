- 1/3
- 2/3
- 3/3
تدشن لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم بمنطقة الرياض "تراحم"، المشروع الأول من مبادرة "بساعدي أصنع نجاحي"، غدًا الأحد.
وتم ترشيح أربعة مستهدفات لإقامة مشروعات صغيرة استثمارية ودعمهم ماديًّا بحيث رصد لكل مستثمر مبلغ "60000" ريال لكل مشروع.
وكذا تدريبهم وتأهيلهم بهدف تمكينهم بحيث يحصل كل مستثمر على دورات تدريبية معتمدة تتناسب مع احتياج مشروعاتهم، تثري سيرتهم الذاتية وترفع من مستوى كفاءتهم للدخول في سوق العمل.
وتتمثل المبادرة الأولى في قيام مشروع رؤية الأمل للتزيين النسائي؛ حيث يتوقّع أن تتجمّع عوامل عدة تساهم في نجاح المشروع؛ منها توظيف إمكانات المستهدفات ومواهبهن وشغفهن في هذا المجال، والخبرة المتوفرة لدى المستفيدة، والتي الخليج 365 أن مارست العمل عن طريق المنزل.
كما تُحقّق المبادرة سعودة "مجال التزيين النسائي" من قبل جهات الاختصاص حديثًا واحتياج سوق العمل لمثل هذه المشاريع.
يذكر أن لجنة "تراحم" تدعم هذه المشاريع لثقتها بإمكانيات أبناء وبنات هذا الوطن المعطاء.
11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442 06:59 PM
ترشيح 4 مستهدفات لإقامة مشروعات صغيرة استثمارية"تراحم" تُدشن غدًا المشروع الأول من مبادرة "بساعدي أصنع نجاحي"
تدشن لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم بمنطقة الرياض "تراحم"، المشروع الأول من مبادرة "بساعدي أصنع نجاحي"، غدًا الأحد.
وتم ترشيح أربعة مستهدفات لإقامة مشروعات صغيرة استثمارية ودعمهم ماديًّا بحيث رصد لكل مستثمر مبلغ "60000" ريال لكل مشروع.
وكذا تدريبهم وتأهيلهم بهدف تمكينهم بحيث يحصل كل مستثمر على دورات تدريبية معتمدة تتناسب مع احتياج مشروعاتهم، تثري سيرتهم الذاتية وترفع من مستوى كفاءتهم للدخول في سوق العمل.
وتتمثل المبادرة الأولى في قيام مشروع رؤية الأمل للتزيين النسائي؛ حيث يتوقّع أن تتجمّع عوامل عدة تساهم في نجاح المشروع؛ منها توظيف إمكانات المستهدفات ومواهبهن وشغفهن في هذا المجال، والخبرة المتوفرة لدى المستفيدة، والتي الخليج 365 أن مارست العمل عن طريق المنزل.
كما تُحقّق المبادرة سعودة "مجال التزيين النسائي" من قبل جهات الاختصاص حديثًا واحتياج سوق العمل لمثل هذه المشاريع.
يذكر أن لجنة "تراحم" تدعم هذه المشاريع لثقتها بإمكانيات أبناء وبنات هذا الوطن المعطاء.
، "تراحم" تُدشن غدًا المشروع الأول من مبادرة "بساعدي أصنع نجاحي" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "تراحم" تُدشن غدًا المشروع الأول من مبادرة "بساعدي أصنع نجاحي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.