، "تراحم" تُدشن غدًا المشروع الأول من مبادرة "بساعدي أصنع نجاحي" ،

محمد بن مسعود - الدمام - ترشيح 4 مستهدفات لإقامة مشروعات صغيرة استثمارية

تدشن لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم بمنطقة الرياض "تراحم"، المشروع الأول من مبادرة "بساعدي أصنع نجاحي"، غدًا الأحد.

وتم ترشيح أربعة مستهدفات لإقامة مشروعات صغيرة استثمارية ودعمهم ماديًّا بحيث رصد لكل مستثمر مبلغ "60000" ريال لكل مشروع.

وكذا تدريبهم وتأهيلهم بهدف تمكينهم بحيث يحصل كل مستثمر على دورات تدريبية معتمدة تتناسب مع احتياج مشروعاتهم، تثري سيرتهم الذاتية وترفع من مستوى كفاءتهم للدخول في سوق العمل.

وتتمثل المبادرة الأولى في قيام مشروع رؤية الأمل للتزيين النسائي؛ حيث يتوقّع أن تتجمّع عوامل عدة تساهم في نجاح المشروع؛ منها توظيف إمكانات المستهدفات ومواهبهن وشغفهن في هذا المجال، والخبرة المتوفرة لدى المستفيدة، والتي الخليج 365 أن مارست العمل عن طريق المنزل.

كما تُحقّق المبادرة سعودة "مجال التزيين النسائي" من قبل جهات الاختصاص حديثًا واحتياج سوق العمل لمثل هذه المشاريع.

يذكر أن لجنة "تراحم" تدعم هذه المشاريع لثقتها بإمكانيات أبناء وبنات هذا الوطن المعطاء.