، تقلده الملك سلمان.. تعرّف على موقع وسام "آل سعيد" بين أوسمة عُمان ،

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قدم السُلطان هيثم بن طارق، سُلطان عُمان لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، وسام آل سعيد الذي يعد أرفع الأوسمة العمانية تقديراً له.
ويحظى وسام آل سعيد بأهمية خاصة لدى عُمان، ولا يحصل عليه إلا الشخصيات الاستثنائية من ملوك وزعماء الدول التي تقدرها سلطنة عُمان تقديراً خاصاً.
وبحسب تقرير سابق لصحيفة "الأثير" الإلكترونية العُمانية، فإن ذلك الوسام هو أرفع وسام مدني في البلاد، ويختص ديوان البلاط السلطاني بذلك النوع من الأوسمة، ويتضمن وثيقة بأمر منح الوسام موقعة من سلطان عُمان، وتُمنح الأوسمة بأمر منه، كما تحدد أشكال الأوسمة طبقًا للنماذج المعتمدة من السلطان والمودعة لدى المراسم السلطانية.
ويأتي وسام "آل سعيد" على رأس الأوسمة المدنية، حيث تشمل قائمة الأوسمة المدنية كذلك: وسام عُمان المدني، ووسام الرسوم، ووسام السلطان قابوس، ووسام نهضة عُمان، ووسام النهضة الأعظم، وغيرهم من الأوسمة المدنية.
ومن بين الشخصيات الكبيرة التي حصلت على الوسام الرفيع إلى جانب خادم الحرمين الشريفين، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الراحل، وذلك بمناسبة زيارته للسلطنة. كما تم منحه أيضاً للملكة بياتركس ويلهلمينا، ملكة مملكة هولندا؛ بمناسبة زيارتها عُمان.
11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442 06:54 PM
يُعد الأرفع ويمنح للشخصيات الاستثنائيةتقلده الملك سلمان.. تعرّف على موقع وسام "آل سعيد" بين أوسمة عُمان
قدم السُلطان هيثم بن طارق، سُلطان عُمان لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، وسام آل سعيد الذي يعد أرفع الأوسمة العمانية تقديراً له.
ويحظى وسام آل سعيد بأهمية خاصة لدى عُمان، ولا يحصل عليه إلا الشخصيات الاستثنائية من ملوك وزعماء الدول التي تقدرها سلطنة عُمان تقديراً خاصاً.
وبحسب تقرير سابق لصحيفة "الأثير" الإلكترونية العُمانية، فإن ذلك الوسام هو أرفع وسام مدني في البلاد، ويختص ديوان البلاط السلطاني بذلك النوع من الأوسمة، ويتضمن وثيقة بأمر منح الوسام موقعة من سلطان عُمان، وتُمنح الأوسمة بأمر منه، كما تحدد أشكال الأوسمة طبقًا للنماذج المعتمدة من السلطان والمودعة لدى المراسم السلطانية.
ويأتي وسام "آل سعيد" على رأس الأوسمة المدنية، حيث تشمل قائمة الأوسمة المدنية كذلك: وسام عُمان المدني، ووسام الرسوم، ووسام السلطان قابوس، ووسام نهضة عُمان، ووسام النهضة الأعظم، وغيرهم من الأوسمة المدنية.
ومن بين الشخصيات الكبيرة التي حصلت على الوسام الرفيع إلى جانب خادم الحرمين الشريفين، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الراحل، وذلك بمناسبة زيارته للسلطنة. كما تم منحه أيضاً للملكة بياتركس ويلهلمينا، ملكة مملكة هولندا؛ بمناسبة زيارتها عُمان.
، تقلده الملك سلمان.. تعرّف على موقع وسام "آل سعيد" بين أوسمة عُمان ،
المصدر : الخليج 365
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