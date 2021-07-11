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تفاجأ العديد من مربي الماشية اليوم من تغليف بعض شاحنات أعلاف إحدى شركات المكعبات بالأشرعة وعدم بيع ما بها من أعلاف.
وأكد مربو الماشية أنْ تحفظ الباعة بأعلاف المكعبات على الشاحنات وتغليفها يعود إلى نبأ ارتفاع أسعار إحدى شركات المكعبات بواقع حوالي 4 ريالات في الكيس الواحد، ومحاولة التجار في هذا الوقت التحفظ بالكميات السابقة والانتظار للبيع بالسعر الجديد المتداول تطبيقه.
وطالب مربّو الماشية بضرورة تدخل الجهات الرقابية؛ وذلك لعدم أحقية التاجر الشراء بالسعر القديم والبيع بالسعر الجديد.
11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442 06:47 PM
مربّو المواشي يدعون لضرورة تدخّل الجهات الرقابيةبعد نبأ ارتفاع أسعار المكعبات.. إحدى شركات أعلاف الأفلاج تمتنع عن بيعها
تفاجأ العديد من مربي الماشية اليوم من تغليف بعض شاحنات أعلاف إحدى شركات المكعبات بالأشرعة وعدم بيع ما بها من أعلاف.
وأكد مربو الماشية أنْ تحفظ الباعة بأعلاف المكعبات على الشاحنات وتغليفها يعود إلى نبأ ارتفاع أسعار إحدى شركات المكعبات بواقع حوالي 4 ريالات في الكيس الواحد، ومحاولة التجار في هذا الوقت التحفظ بالكميات السابقة والانتظار للبيع بالسعر الجديد المتداول تطبيقه.
وطالب مربّو الماشية بضرورة تدخل الجهات الرقابية؛ وذلك لعدم أحقية التاجر الشراء بالسعر القديم والبيع بالسعر الجديد.
، بعد نبأ ارتفاع أسعار المكعبات.. إحدى شركات أعلاف الأفلاج تمتنع عن بيعها ،
المصدر : الخليج 365
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