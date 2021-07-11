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ثمّن مدير تعليم منطقة تبوك إبراهيم العُمري، مبادرة جامعة تبوك بإتاحة حجز المواعيد للطلبة في الفئة العمرية من "12-18" عامًا، لتلقي اللقاح ضد فيروس كورونا في مركز اللقاحات في الجامعة.
وأعرب "العمري" عن شكره وتقديره لمدير الجامعة الدكتور عبد الله الذيابي، وفريق العمل في المركز.
وكانت الإدارة الطبية بجامعة تبوك قد أعلنت عن توفر اللقاح لطلاب وطالبات التعليم العام "جرعة أولى" من ١٢-١٨سنة.
وأوضحت أنه يمكن التسجيل لتلقي اللقاح عبر الرابط التالي: https://www.ut.edu.sa/ar/Pages/Corona-Vaccine.aspx .
11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442 06:40 PM
للطلبة من 12 - 18 عامًا"العُمري" يثمّن مبادرة جامعة تبوك بإتاحة حجز مواعيد اللقاح
ثمّن مدير تعليم منطقة تبوك إبراهيم العُمري، مبادرة جامعة تبوك بإتاحة حجز المواعيد للطلبة في الفئة العمرية من "12-18" عامًا، لتلقي اللقاح ضد فيروس كورونا في مركز اللقاحات في الجامعة.
وأعرب "العمري" عن شكره وتقديره لمدير الجامعة الدكتور عبد الله الذيابي، وفريق العمل في المركز.
وكانت الإدارة الطبية بجامعة تبوك قد أعلنت عن توفر اللقاح لطلاب وطالبات التعليم العام "جرعة أولى" من ١٢-١٨سنة.
وأوضحت أنه يمكن التسجيل لتلقي اللقاح عبر الرابط التالي: https://www.ut.edu.sa/ar/Pages/Corona-Vaccine.aspx .
، "العُمري" يثمّن مبادرة جامعة تبوك بإتاحة حجز مواعيد اللقاح ،
المصدر : الخليج 365
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