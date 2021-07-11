- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
وقعت شركة رواسي العقارية اتفاقية انضمام شركة الرائدة القابضة، أحد كبار الوكلاء في السعودية للسيارات والدراجات النارية الفارهة والرياضية لعدد من الشركات العالمية.
وتضمنت الاتفاقية على أن يتم تواجد "الرائد القابضة" في صناعية الشمال النموذجية لعرض وبيع السيارات، وكذلك خدمات ما بعد البيع من صيانة وقطع غيار، الأمر الذي يعكس استكمال تلبية حاجات المستهلكين المختلفة بالسوق السعودي.
وقد مثل شركة الرائدة القابضة في التوقيع الرئيس التنفيذي صباح الكريديس، فيما مثل شركة رواسي العقارية رئيس مجلس الإدارة الدكتور تركي بن عبدالله اليحيى، والرئيس التنفيذي المهندس أحمد الشهوان.
وأبدت إدارة "رواسي العقارية" عن سرورها لانضمام شركة الرائدة القابضة إلى باقة كبار الوكلاء المتواجدين في صناعية الشمال لتقديم خدمة أفضل للسيارات والدراجات النارية بكافة أنواعها.
11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442 06:34 PM
أحد كبار الوكلاء في السعودية للسيارات والدراجات النارية الفارهة والرياضية"رواسي" توقع اتفاقية انضمام "الرائدة القابضة" لصناعية شمال الرياض
وقعت شركة رواسي العقارية اتفاقية انضمام شركة الرائدة القابضة، أحد كبار الوكلاء في السعودية للسيارات والدراجات النارية الفارهة والرياضية لعدد من الشركات العالمية.
وتضمنت الاتفاقية على أن يتم تواجد "الرائد القابضة" في صناعية الشمال النموذجية لعرض وبيع السيارات، وكذلك خدمات ما بعد البيع من صيانة وقطع غيار، الأمر الذي يعكس استكمال تلبية حاجات المستهلكين المختلفة بالسوق السعودي.
وقد مثل شركة الرائدة القابضة في التوقيع الرئيس التنفيذي صباح الكريديس، فيما مثل شركة رواسي العقارية رئيس مجلس الإدارة الدكتور تركي بن عبدالله اليحيى، والرئيس التنفيذي المهندس أحمد الشهوان.
وأبدت إدارة "رواسي العقارية" عن سرورها لانضمام شركة الرائدة القابضة إلى باقة كبار الوكلاء المتواجدين في صناعية الشمال لتقديم خدمة أفضل للسيارات والدراجات النارية بكافة أنواعها.
، "رواسي" توقع اتفاقية انضمام "الرائدة القابضة" لصناعية شمال الرياض ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "رواسي" توقع اتفاقية انضمام "الرائدة القابضة" لصناعية شمال الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.