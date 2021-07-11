خادم الحرمين الشريفين يمنح سلطان عمان قلادة الملك عبدالعزيز

محمد الفلاح - الأحد 11 يوليه 2021

تبادل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسلطان عمان السلطان هيثم بن طارق أرفع أوسمة البلدين.



واستقبل العاهل السعودي، ظهر اليوم الأحد، سلطان عُمان، في مدينة نيوم.

وعقب جلسة المباحثات، منح خادم الحرمين الشريفين، سلطان عمان قلادة الملك عبدالعزيز، كما منح سلطان عمان، خادم الحرمين الشريفين وسام آل سعيد أرفع الأوسمة العمانية.

وتعد قلادة الملك عبدالعزيز أحد أهم التشريفات السعودية للقادة والرؤساء، وتأتي القلادة متساوية مع قلادة بدر الكبرى، وتمنح للملوك والرؤساء والقادة، ولا يتم منحها إلا بموجب أمر ملكي سام.

وتقلد عدد من رؤساء العالم قلادة الملك عبدالعزيز، وممن تقلدوها من الرؤساء، جورج بوش وباراك أوباما ودونالد ترامب رؤساء الولايات المتحدة السابقين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا هولاند، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.