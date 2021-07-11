شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البيئة يدعو لتضافر الجهود الدولية لإنقاذ "صافر" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ترأس وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وفد المملكة في اجتماع المجلس الوزاري للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، في دورته التاسعة عشرة، والذي عُقد افتراضياً يوم الأحد 1/12/1442هـ، الموافق 11/7/2021م.

وقد ألقى كلمة المملكة ، بصفته رئيساً للدورة الـ(18) للمجلس الوزاري، تطرق فيها إلى ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والعربية والدولية في اتخاذ الإجراءات الوقائية الاستباقية لمنع وقوع أي حادث لناقلة التخزين العائم "صافر".

كما نوه بمبادرتَي "السعودية الخضراء" و "الشرق الأوسط الأخضر" اللتين ستدعمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة ووضعها على خريطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة، مؤكدًا تبني المملكة مقترحًا في تطوير عمل الهيئة ووضع خطة خمسية لها،

ثم قام بتسليم رئاسة الدورة الـ(19) لدولة جيبوتي، وناقش الاجتماع مجموعة من البنود المدرجة على جدول الأعمال، ومنها اعتماد مشروع العمل والموازنة للعامين (2021-2022)، والموقف المالي للهيئة، وتمديد تكليف الدكتور زياد أبو غرارة أمينًا عامًا للهيئة، كما تم استعراض أهم التطورات بشأن الحد من المخاطر البيئية المحتملة للخزان العائم (صافر).